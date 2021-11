Orléans Médiathèque Argonne Loiret, Orléans Ce qu’on en dit : Spécial BD Médiathèque Argonne Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Médiathèque Argonne, le samedi 12 février 2022 à 10:00

La 49e édition du Festival international de BD d’Angoulême vient de fermer ses portes. L’occasion pour Aubin et Sophie de vous présenter quelques titres primés au fil des ans ainsi que leurs coups de cœur. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Les titres primés à Angoulême par Sophie et aubin. Médiathèque Argonne 1, Place Mozart – 45000 Orléans Orléans Loiret

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T11:00:00

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T11:00:00

