Orléans Médiathèque Maurice Genevoix Loiret, Orléans Ce qu’on en dit : Spécial BD adulte Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Ce qu’on en dit : Spécial BD adulte Médiathèque Maurice Genevoix, 11 décembre 2021, Orléans. Ce qu’on en dit : Spécial BD adulte

Médiathèque Maurice Genevoix, le samedi 11 décembre à 10:30

Noël approche et vous n’avez pas d’idées pour vos cadeaux cette année ? Venez découvrir notre sélection de nouveautés BD adulte où l’on se fera un plaisir d’échanger avec vous sur vos envies ! En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Les nouveautés par Delphine et Wilfried. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:30:00 2021-12-11T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Maurice Genevoix Adresse 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Maurice Genevoix Orléans