Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non Tarif unique : 6€. Billetterie : www.lafabriqueaimpros.com Tout public Une histoire improvisée où le jeu de chaque comédienne et comédien est construit par les mots de ses partenaires. Quatre personnages, quatre personnalités dessinées, quatre parcours de vie différents. Quatre individus qui ont un avis sur tout, et surtout sur les autres ! Ces quatre protagonistes – qui se connaissent, travaillent ensemble, s’aiment… ou pas – vont devoir se retrouver à l’occasion d’un événement. Après une baby-shower, des funérailles ou encore l’inauguration d’un gymnase, quel sera le prochain choix du public ? Un spectacle proposé par la Fabrique à Impros, d’après une idée originale de Ludovic Lecordier de la compagnie grenobloise Imp’Acte. Durée : environ 1h. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

