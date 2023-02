CE QUI S’APPELLE ENCORE PEAU THEATRE DE CHATILLON, 7 mars 2023, CHATILLON.

TCC – THEATRE CHATILLON CLAMART SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART (L-D-22-6529) PRESENTENT : Au-delà de notre peau : le reste du monde. A l’endroit de la peau : comment le monde nous touche et comment toucher le monde ? Cinq danseuses et musicien.ne.s font l’expérience d’être un corps contenu dans une enveloppe, de se frotter à la relation, tactiles et animés de leur animale sensorialité. Joyeusement, sensuellement, anatomiquement. Le spectacle observe ces cinq individualités s’attarder sur leur peau et ce qui les touche. Depuis l’épiderme, ils composent et décomposent une partition de possibles relations au vivant(s). Et si percevoir était plus politique qu’on ne le pense ? La Compagnie Jeanne Simone, habituée à explorer la dramaturgie des corps dans l’espace public investit cette fois le plateau de théâtre à l’écoute des bruissements du monde. Elle nous rappelle que « ce qui fait notre humanité, c’est la relation que nous entretenons avec notre vivant, nos sensations, nos perceptions, notre rapport intime, brut et sensuel au monde et aux autres ».Accès personnes à mobilité réduite : 01 55 48 06 90

Cinq danseuses et musicien.ne.s font l’expérience d’être un corps contenu dans une enveloppe, de se frotter à la relation, tactiles et animés de leur animale sensorialité. Joyeusement, sensuellement, anatomiquement. Le spectacle observe ces cinq individualités s’attarder sur leur peau et ce qui les touche. Depuis l’épiderme, ils composent et décomposent une partition de possibles relations au vivant(s). Et si percevoir était plus politique qu’on ne le pense ?

La Compagnie Jeanne Simone, habituée à explorer la dramaturgie des corps dans l’espace public investit cette fois le plateau de théâtre à l’écoute des bruissements du monde. Elle nous rappelle que « ce qui fait notre humanité, c’est la relation que nous entretenons avec notre vivant, nos sensations, nos perceptions, notre rapport intime, brut et sensuel au monde et aux autres ».

Accès personnes à mobilité réduite : 01 55 48 06 90.

