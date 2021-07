Paris Square du Temple Paris CE QUI NOUS (RE) LIE… Square du Temple Paris Catégorie d’évènement: Paris

CE QUI NOUS (RE) LIE… Square du Temple, 14 juillet 2021

de 14h45 à 16h15

gratuit

Dans le cadre de l’Hyper Festival, avec des moyens simples tels que des élastiques de vélo, des cordes, des poulies, un mat central, et par le bais des nouvelles technologies, l’artiste Stéphanie Laforce (BE) transforme les kiosques à musique en navires… Avec des moyens simples tels que des élastiques de vélo, des cordes, des poulies, un mat central, et par le bais des nouvelles technologies, l’artiste transforme les kiosques à musique en navires. Par la manipulation des élastiques, le public devient acteur et joue de cet instrument en direct. Chaque élastique est pourvu d’un comportement musical propre qui soit déclenchera des sons (cornes de brume, mouettes, tonnerre), soit générera des sons (amplitude des vagues, accélération du vent, chant des sirènes et des animaux marins…). Les élastiques sont rendu musicaux par l’intermédiaire d’un système numérique crée par l’artiste. Le public est invité à manipuler le dispositif. Les sons sont définis/déclenchés à partir de l’analyse des forces et de variations de poids exercées sur ces « cordes » de différentes résistance. Une traversée sonore, une improvisation musicale collective se noue entre les différents spectateurs dans leur espace de jeu. Nous sommes tous sur le même bateau… Dans le cadre de l’Hyper Festival, avec le soutien financier de la bourse Rayonnement Wallonie, initiative du Gouvernement Wallon, opérée par St’art sa, de la Fédération Wallonie Bruxelles et du Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut/La Fabrique de Théâtre. Expositions -> Art Contemporain Square du Temple Rue de Bretagne 64 Paris 75003

