Ce qui nous lie… (samedi 14h) Grand Sud, 9 avril 2022, Lille.

Ce qui nous lie… (samedi 14h)

Grand Sud, le samedi 9 avril à 14:00

Le département danse est heureux de vous présenter son spectacle « Ce qui nous lie… » au Grand Sud le vendredi 08 avril à 20h30 et le samedi 09 avril à 14h. Les élèves du 1er au 3ème cycle se sont interrogés sur ce qui fait sens dans notre société. Ils abordent ainsi la tolérance, la communication ou encore l’écologie, en dénonçant leurs travers ou en rêvant d’une société durable… **INFORMATIONS PRATIQUES :** **Samedi 9 avril, à 14h** **Au Grand Sud** **Entrée gratuite, réservation indispensable** **Merci à chaque famille de réserver au maximum 4 places par élève danseur**. En effet, il nous est nécessaire de placer cette limite pour garantir à tous nos élèves la présence d’un ou plusieurs proches dans la salle. **Cette demande s’adresse également aux danseurs qui se produisent deux fois**, le vendredi 8 avril et le samedi 9 avril. Pour ces élèves, il est demandé de réserver **4 places au plus sur l’ensemble des deux dates**, en privilégiant une réservation le vendredi, car la majorité des élèves se produisent sur scène le samedi. La réservation est **indispensable** pour chaque spectateur. Merci d’arriver **au plus tard 15 minutes avant le début de la représentation**, d’anticiper le temps de déplacement jusqu’au Grand Sud, de stationnement et de passage en billetterie. **Les représentations débutent à l’heure précise.** Le protocole sanitaire en vigueur à compter du 14 mars 2022 s’applique : **le port du masque et le pass vaccinal ne sont pas demandés.** Le port du masque demeurant un geste barrière efficace, il demeure possible bien évidemment pour chaque personne qui le souhaite.

Entrée gratuite, réservation indispensable

Le département Danse vous donne rendez-vous au Grand Sud pour un spectacle inédit !

Grand Sud 50 rue de l’Europe 59000 Lille Sud Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T16:15:00