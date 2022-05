“Ce qui nous lie” : performance déambulatoire dans le Père Lachaise Cimetière du Père Lachaise, 22 mai 2022, Paris.

Le dimanche 22 mai 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit

À l’occasion du Printemps des Cimetières, la compagnie Les Chemins de la Danse interprétera sa nouvelle création “Ce qui nous lie” le dimanche 22 mai. Danse, Slam et Musique se mêleront au coeur du Père Lachaise.

CE QUI NOUS LIE

“Quelles relations tissons-nous avec le vivant ?

Qu’est-ce qui nous lie dans nos humanités et nos cellules bien au-delà de la mort ?

De tombe en tombe, d’arbre en arbre, des bribes de chansons et de poèmes réémergent et prennent corps par le geste dansé, comme autant de petites et grandes histoires glanées et racontées au fil des générations.

Danse, musique et slam se rencontrent et dialoguent, faisant émerger l’universalité de ces récits.

Le Père Lachaise se raconte au gré des artistes que nous revisitons, des stèles et des tombes, de ce qui les relie, allées et chemins sinueux, arbres et canopée mais aussi racines qui au fil des ans ont tissé comme une toile sous-terraine qui entremêle les tombes et les vies.”

Chorégraphe et danseuse

Julie LAMOINE

Danseur

Kostia CERDA

Chant / Piano

Xavier FERRAN

Slam / texte

Toma ROCHE

Création à l’occasion du Printemps des Cimetière organisé par la Ville de Paris Compagnie Les Chemins de la Danse

La Compagnie développe une pratique de performance et de recherche chorégraphique en lien avec la nature et l’espace urbain dans différents lieux, parcs et jardins qui composent le patrimoine de la ville de Paris.

À travers notre manière d’occuper l’espace, nous nous attachons à proposer une expression poétique qui invite le spectateur ou le passant à envisager différentes façons d’appréhender les lieux qu’il traverse et à leur donner de nouvelles perspectives.

Dans une rencontre sensible avec le public et dans la simplicité de ces expériences partagées, vient se dégager l’humanité de chacun, dans toute sa puissance et sa fragilité.

Lien : http://lescheminsdeladanse.blogspot.com

Cimetière du Père Lachaise 16 rue du Repos 75020 Paris

Contact : https://fb.me/e/1xbgk6vrw

@lescheminsdeladanse