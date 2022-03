CE QUI NOUS FAIT DU BIEN : VEILLÉE SONORE Saffré, 2 avril 2022, Saffré.

CE QUI NOUS FAIT DU BIEN : VEILLÉE SONORE Médiathèque Le Château 26 Avenue du Château Saffré

2022-04-02 – 2022-04-02 Médiathèque Le Château 26 Avenue du Château

Saffré Loire-Atlantique Saffré

« Ma tante Monique retourne dans la maison dans laquelle elle est née. Elle y redécouvre des objets du quotidien qui n’ont pas bougé depuis des années. Je l’accompagne dans sa visite et je l’écoute me raconter les souvenirs de son enfance. Mon enregistreur dans le sac, j’enregistre ses paroles évoquant une époque que je n’ai pas connue : un passé qui me questionne, me surprend et me fascine parfois ».

Une expérience documentaire d’écoute de Kat Lucas, à partager, suivie d’un temps d’échange avec et entre les participant·es.

Public ado/adulte

Gratuit

Sur réservation

Informations et réservations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

« Parce qu’on a tous une tante qui s’appelle Monique » par Fotosonor

accueil-nozay@cc-nozay.fr +33 7 60 46 99 00 https://www.cc-nozay-bibliotheques.fr/

Médiathèque Le Château 26 Avenue du Château Saffré

