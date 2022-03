CE QUI NOUS FAIT DU BIEN : SIESTE SONORE Vay Vay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

CE QUI NOUS FAIT DU BIEN : SIESTE SONORE Vay, 2 avril 2022

2022-04-02

Vay Loire-Atlantique Vay Une invitation à venir s’ installer dans un transat ou s’allonger sur des coussins le temps d’une séance d’écoute. Une invitation à fermer les yeux et à tendre l’oreille… Tout public à partir de 8 ans

Gratuit

