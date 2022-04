Ce qui nous entoure : visites, parcours découverte et propositions artistiques Quartier des sciences – Muséum de Toulouse – Quai des Savoirs, 14 mai 2022 19:00, Toulouse.

Nuit des musées Ce qui nous entoure : visites, parcours découverte et propositions artistiques Quartier des sciences – Muséum de Toulouse – Quai des Savoirs Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Pour cette 18e édition de la Nuit des Musées, le Muséum de Toulouse et le Quai des Savoirs vous proposent une exploration artistique de Ce qui nous entoure, avec la Compagnie Millimétrée.

Le rendez-vous incontournable du quartier des sciences !

En 2022, quel plaisir de s’ouvrir à notre environnement, qu’il soit relationnel, émotionnel ou naturel ainsi qu’à nos perceptions et à nos interprétations.

Côté Muséum ou côté Quai, Ce qui nous entoure sera bien plus que d’habitude…

### Côté Muséum _**C’est tout naturel**_

Part belle est faite à la nature et au lien que nous entretenons avec elle.

Une nature déclinée, dessinée, sonorisée, luxuriante ! L’exposition permanente est **envahie et investie par les artistes** : body painting, surprises graphiques… Au jardin botanique Henri Gaussen*, la nature sera mise en lumière et en images, pour mieux la ressentir !

*accessible directement et uniquement par le Jardin des Plantes.

### Côté Quai des Savoirs, nos certitudes, idées, et autres points de vue seront mis à l’épreuve, avec :

### _**C’est pas vrai…**_

**_ou comment être interpellé par des vérités, mystification, illusions et autres affirmations._**

Au programme, une collection fantastique entre mensonge et vérité, des marionnettes mythomanes, une invitation à percevoir son corps différemment, des artistes défiant la logique et les lois physiques, entre magie et voltige, le tout sur fond d’installation lumineuse.

**// Pendant la Nuit des Musées, nous vous proposons un parcours de découverte des différents espaces du Quai des Savoirs ponctués de performances artistiques.** À cette occasion, nos médiateurs vous offriront une « mise en bouche » de l’exposition Esprit Critique : détrompez-vous !

Pour découvrir l’exposition dans les conditions habituelles de fonctionnement (parcours connecté en séances de 2h) rendez-vous dès le lendemain pour vivre l’expérience pleinement.

Imaginé par Albin Warette avec la complicité des équipes des établissements

Compagnie millimétrée – Collectif Culture en Mouvements

**// de 19h à 01h**

_©G Clerc et ©Christian Nitard_

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Dans un cadre propice aux visites, à la détente et aux échanges, le Quartier des sciences propose à tous, petits et grands, une expérience unique, mêlant découvertes innovantes et culturelles.

Bordé par le Jardin des plantes, écrin de verdure en plein centre-ville, il abrite deux sites d’exception qui font dialoguer recherche, sciences, arts et culture, entre histoire et nouvelles technologies : le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse et le Quai des Savoirs.

Au Muséum, voyagez dans le temps et laissez-vous conter les secrets du monde du vivant. Vous y découvrirez des collections remarquables, une programmation multiple et ludique.

Installé dans l’édifice historique de l’ancienne Faculté des sciences, le Quai des Savoirs, centre de découvertes et de rencontres culturelles, artistiques et scientifiques, éveillera votre curiosité : une invitation à découvrir et explorer les sciences autrement.

Muséum : 35 allées Jules Guesde / Quai des Savoirs : 39 allées Jules Guesde / ouverture du mardi au dimanche 10h-18h / tram T1 (terminus Palais de Justice), métro ligne B Carmes ou Palais de Justice, bus lignes Linéo 8, 12, 29, 31, 44

Museum: 35 alleys Jules Guesde/ Quai des Savoirs: 39 alleys Jules Guesde/ opening Tuesday to Sunday 10am-6pm/ tram T1 (terminus Palais de Justice), metro line B Carmes or Palais de Justice, bus lines Linéo 8, 12, 29, 31, 44 Free entry Saturday 14 May, 19:00

In a setting conducive to visits, relaxation and exchanges, the Science District offers to all, young and old, a unique experience, mixing innovative and cultural discoveries. Bordered by the Jardin des plantes, a green setting in the city centre, it is home to two exceptional sites that bring together research, science, arts and culture, history and new technologies: the Natural History Museum of Toulouse and the Quai des Savoirs. At the Museum, travel through time and let yourself be told the secrets of the living world. You will discover remarkable collections, a multiple and playful programming. Located in the historic building of the former Faculty of Science, the Quai des Savoirs, a centre of cultural, artistic and scientific discoveries and encounters, will awaken your curiosity: an invitation to discover and explore science differently.

¡La cita ineludible del barrio de las ciencias!

En 2022, es un placer abrirse a nuestro entorno, ya sea relacional, emocional o natural, así como a nuestras percepciones e interpretaciones.

Del lado del museo o del muelle, Lo que nos rodea será mucho más de lo habitual…

En el Museo Es todo natural

Buena parte se hace a la naturaleza y al vínculo que mantenemos con ella.

¡Una naturaleza declinada, dibujada, sonorizada, exuberante! La exposición permanente es invadida e investida por los artistas : body painting, sorpresas gráficas… En el jardín botánico Henri Gaussen*, la naturaleza será puesta en luz y en imágenes, ¡para sentirla mejor!

*accesible directamente y solo a través del Jardín de las Plantas.

En el Quai des Savoirs, nuestras certezas, ideas y otros puntos de vista serán puestos a prueba, con:

Eso no es verdad…

o cómo ser interpelado por verdades, mistificación, ilusiones y otras afirmaciones.

En el programa, una colección fantástica entre mentira y verdad, títeres míticos, una invitación a percibir su cuerpo de manera diferente, artistas que desafían la lógica y las leyes físicas, entre magia y acrobacia, todo ello sobre un fondo de instalación luminosa.

// Durante la Noche de los Museos, le proponemos un recorrido de descubrimiento de los diferentes espacios del Quai des Savoirs con actuaciones artísticas. En esta ocasión, nuestros mediadores le ofrecerán una «presentación» de la exposición Espíritu Crítico: ¡piénsese mal!

Para descubrir la exposición en las condiciones habituales de funcionamiento (recorrido conectado en sesiones de 2h) cita desde el día siguiente para vivir la experiencia plenamente.

Diseñado por Albin Warette con la complicidad de los equipos de los establecimientos

Compañía milimetrada – Colectivo Cultura en Movimientos

// 19h a 01h

©G Clerc y ©Christian Nitard

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

35 allées jules guesde, toulouse 31000 Toulouse Occitanie