Ce qui nous entoure : visites, parcours découverte et propositions artistiques Quartier des sciences – Muséum de Toulouse – Quai des Savoirs, 14 mai 2022, Toulouse.

Ce qui nous entoure : visites, parcours découverte et propositions artistiques

Quartier des sciences – Muséum de Toulouse – Quai des Savoirs, le samedi 14 mai à 19:00

Le rendez-vous incontournable du quartier des sciences ! ——————————————————– En 2022, quel plaisir de s’ouvrir à notre environnement, qu’il soit relationnel, émotionnel ou naturel ainsi qu’à nos perceptions et à nos interprétations. Côté Muséum ou côté Quai, Ce qui nous entoure sera bien plus que d’habitude… ### Côté Muséum _**C’est tout naturel**_ Part belle est faite à la nature et au lien que nous entretenons avec elle. Une nature déclinée, dessinée, sonorisée, luxuriante ! L’exposition permanente est **envahie et investie par les artistes** : body painting, surprises graphiques… Au jardin botanique Henri Gaussen*, la nature sera mise en lumière et en images, pour mieux la ressentir ! *accessible directement et uniquement par le Jardin des Plantes. ——————- ### Côté Quai des Savoirs, nos certitudes, idées, et autres points de vue seront mis à l’épreuve, avec : ### _**C’est pas vrai…**_ **_ou comment être interpellé par des vérités, mystification, illusions et autres affirmations._** Au programme, une collection fantastique entre mensonge et vérité, des marionnettes mythomanes, une invitation à percevoir son corps différemment, des artistes défiant la logique et les lois physiques, entre magie et voltige, le tout sur fond d’installation lumineuse. **// Pendant la Nuit des Musées, nous vous proposons un parcours de découverte des différents espaces du Quai des Savoirs ponctués de performances artistiques.** À cette occasion, nos médiateurs vous offriront une « mise en bouche » de l’exposition Esprit Critique : détrompez-vous ! Pour découvrir l’exposition dans les conditions habituelles de fonctionnement (parcours connecté en séances de 2h) rendez-vous dès le lendemain pour vivre l’expérience pleinement. ——————- Imaginé par Albin Warette avec la complicité des équipes des établissements Compagnie millimétrée – Collectif Culture en Mouvements ——————- **// de 19h à 01h** _©G Clerc et ©Christian Nitard_ _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Pour cette 18e édition de la Nuit des Musées, le Muséum de Toulouse et le Quai des Savoirs vous proposent une exploration artistique de Ce qui nous entoure, avec la Compagnie Millimétrée.

Quartier des sciences – Muséum de Toulouse – Quai des Savoirs 35 allées jules guesde, toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00