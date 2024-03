Ce qui nous chante Pôle enfance Saint-Senoux, jeudi 20 juin 2024.

Ce qui nous chante Récit Polyphonique Jeudi 20 juin, 20h30 Pôle enfance 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-20T20:30:00+02:00 – 2024-06-20T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-20T20:30:00+02:00 – 2024-06-20T22:00:00+02:00

Voici un spectacle mené par Perrine Aterianus qui se nourrit en chemin de nombreuses voix : depuis trois ans, toutes les oreilles de la Compagnie Dicilà sont à l’écoute des petites et grandes histoires que chacun.e se raconte autour du chant et des chansons Bienvenue sur la place de ce village que nous avons tous dans nos mémoires. Cosmopolite et peuplé de ceux et celles que nous avons croisé.e.s, au détour d’ une chanson. Leurs voix prennent place, les chansons nous portent, nous restent, et nous sauvent aussi parfois.

Pôle enfance Saint senoux Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 59 35 38

Cie Dicila