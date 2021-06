Ce qui m’est dû La Manufacture, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Avignon.

Ce qui m’est dû

du mardi 6 juillet au jeudi 15 juillet à La Manufacture

**Ce qui m’est dû, récit autobiographique et dansé d’une prise de conscience écologique** En associant corps et questionnements écologiques, Antoine Raimondi et Héloïse Desfarges racontent par la danse et les mots l’histoire de leur prise de conscience politique. Dans une mise en scène épurée à la poésie simple, le duo remet en cause avec justesse notre système globalisé et nous interroge sur le sens de nos vies. Au fil du récit, la colère monte. Entre vacuité d’une vie indolente dotée du superflu et flash d’une crue(lle) réalité extérieure, le sentiment d’urgence absolue qu’exprime ce corps qui danse nous met en mouvement. **Presse** « Un témoignage à valeur universelle, misant sur l’empathie et une galvanisante émotion, qui a la délicatesse d’éviter l’écueil du prosélytisme, comme celui de la culpabilisation. » THÉÂTRE(S) – PRINTEMPS 2020 « Tout en puissance poétique contenue, le texte, d’une limpide sobriété, égraine les motifs d’insatisfaction, d’incompréhension, de l’absurdité du monde qui pointe sous la rage contenue. » REVUE KLAXON N°12 – 2020 « Rageur et rigolard, malin dans la forme et imparable sur le fond, le spectacle touche juste » LA SCENE – Décembre 2016 **Avec :** Héloise Desfarges, Antoine Raimondi, Olivier Calcada Ecriture : Héloise Desfarges, Antoine Raimondi, Jérémie Bergerac et l’accompagnement d’Emmanuelle Laborit et Jenifer Lesage-David pour la version LSF. Accompagnement artistique : Jérémie Bergerac Photos et vidéos : Sileks **Avec le soutien de** : IVT-International Visual Theatre (Paris), Quai des Arts (Pornichet), Curry Vavart (Paris), le Jardin d’Alice (Montreuil), Animakt (Saulx-les-Chartreux), le Nouveau Relax (Chaumont), la Bobine (Grenoble)

Billetterie en ligne : www.lamanufacture.org. Tarif pro 9€ / Invitation sur demande.

La Débordante Cie – Héloïse DESFARGES et Antoine RAIMONDI

La Manufacture 2 rue des écoles Avignon Avignon Vaucluse



