Esplanade Jacques Brel Castanet-Tolosan, le vendredi 10 juin 2022 à 19:00

**« Je me demande si, quand je suis née, quelque chose m’était dû »** Ce qui m’est dû est un moment de théâtre chorégraphique qui part de l’intime et du corps pour questionner crûment le politique. Quelle est notre place dans la société, quelle est notre responsabilité face à la crise écologique que nous traversons? C’est une rencontre : un comédien se fait porte-parole d’une danseuse, jeune femme et citoyenne. Celle-ci laisse circuler les mots autour d’elle et en prend parfois quelques-uns à bras le corps. Très personnel et générationnel mais aux potentialités universelles, le duo remet en cause notre système globalisé et nous interroge sur le sens de nos vies. Avec beaucoup de justesse et de simplicité, ce spectacle parle de nous. De notre lâcheté à nos prises de conscience au détour d’une conversation ou d’une conférence, tout y est. Si l’inquiétude à propos des effets du réchauffement climatique est omniprésente, pas de discours moralisateur pour autant. Mais le sentiment d’urgence absolue, qu’exprime ce corps qui danse, nous met en mouvement. **Avec :** Héloise Desfarges, Antoine Raimondi, Olivier Calcada **Ecriture :** Héloise Desfarges, Antoine Raimondi, Jérémie Bergerac et l’accompagnement d’Emmanuelle Laborit et Jenifer Lesage-David pour la version LSF. **Avec le soutien de :** IVT-International Visual ThéâtreCie accueillie en partenariat avec ARTO – Ramonville avec le soutien de l’ONDA **A partir de 10 ans** **Durée : 1h – Gratuit – Sur réservation : [https://castanet.festik.net/](https://castanet.festik.net/)**

Danse, théâtre en langue des signes

Esplanade Jacques Brel Castanet-Tolosan Avenue Pierre Mendès France 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T19:00:00 2022-06-10T20:00:00