Dimanche 27 juin à 11h « Ce que racontent les mosaïques » Plus que des petites pierres assemblées avec patience, les mosaïques nous parlent. Venez écouter leurs histoires : Orphée le musicien, Méduse la Gorgone, Jupiter le séducteur, Aiôn et les saisons… des fables mythologiques indémodables à jamais « gravées ». Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Christine Berthon, guide-conférencière Visite enrichie d’un livret, de jeux, d’activités… > Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte – Durée : 1h15 > Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 48

Musée départemental Arles antique Presqu'île du Cirque-Romain 13200 Arles

