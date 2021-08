« Ce que pensent les pierres » de Michèle Munier Abbaye de Marbach, 18 septembre 2021, Vœgtlinshoffen.

« Ce que pensent les pierres » de Michèle Munier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Marbach

### Profitez des concerts à l’abbaye de Marbach pour découvrir l’exposition de gravures de Michèle Munier. Il y avait d’abord cette idée de faire vibrer non seulement les noirs et les couleurs, mais également le papier dans les gaufrages… Et puis il y avait les pierres, toutes les énergies qu’elles absorbent, celles qu’elles dégagent et l’humilité qu’elles suggèrent par leur force. L’envie très forte de les évoquer sans chercher à les représenter de manière vraiment figurative est née l’année dernière, durant le premier confinement, alors que je travaillais à des représentations du corps humain. La gravure en collagraphie, le travail des poudres était tout indiqué. L’association de poudre de silice (carborundum), de brisures de calcaire et de gravure à la pointe sèche ou au cutter sur carton offrent alors des gaufrages qui varient suivant les épaisseurs et la composition des matières.

5€ prix du concert. Exposition visible exclusivement pendant les concerts, port du masque et pass sanitaire obligatoire.

Profitez des concerts à l’abbaye de Marbach pour découvrir l’exposition de gravures de Michèle Munier.

Abbaye de Marbach Lieu-dit Marbach, 68420 Obermorschwihr Vœgtlinshoffen Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00