le dimanche 23 janvier 2022 à Centre de loisir

Au printemps 2022, l’Association Mission Patrimoine Mondial “Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles” a permis la rencontre entre les acteurs locaux. Le projet de lectures en écho au départ de la bibliothèque de Maury est né. Si le critère de classement des sites en série concerne la seule période de fortification post croisade, les Nuits de le lecture à Maury permettrait de signifier l’épaisseur des strates historiques. L’oubli concerne notre présent, c’est pourquoi les voix des diffuseurs culturels Corbières-Fenouillèdes et au delà, éclaireront “les nappes de passé” chères à G.Deleuze. * Choisir un texte concernant un lieu. * Court, long, en vers , en prose, ancien, récent, document archives, coupures de presse, poème local… tout est possible. * Se retrouver pour échanger le dimanche 23 dans l’après-midi jusqu’à la tombée de La Nuit de la lecture. Toutes et tous êtes convié.e.s à cette anthologie vivante : L’amour de notre histoire. Archéologie, histoire cathare, conquête royale, incursions frontalières … embrasseront ainsi la thématique 2022 qui traverse tout !

Libre et gratuit

L’AMOUR DE NOTRE HISTOIRE : Une anthologie vivante à travers la voix des habitants en Corbières-Fenouillèdes et au delà

Maury



