En partant à la rencontre des arbres de nos forêts, vous découvrirez avec surprise tous les services qu’ils nous rendent et pourquoi il est essentiel de les protéger. Une promenade au coeur du Bois Saint-Martin qui se clôturera par une dégsutation de tisanes et de confitures. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France, allons à la rencontre des arbres RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T09:30:00 2021-12-04T12:30:00

