Ce que les hommes pensent du couple, 19 avril 2022, .

Ce que les hommes pensent du couple

2022-04-19 – 2022-04-21

13 16 Le soir de la fête de la musique, Christophe et Pascal retrouvent chez lui Nicolas, fraîchement largué par celle qu’il pensait être la femme de sa vie et avec qui il était depuis…2 semaines.

Quand un homme marié (2 enfants), un tombeur invétéré et un célibataire prêt à tout pour se caser, confrontent leurs avis sur le couple, la soirée promet d’être animée.

Une pièce drôle mais surtout un belle histoire sur les hommes, leurs fantasmes, leurs peurs et bien sûr leur amour pour les femmes. Au Flibustier

Le soir de la fête de la musique, Christophe et Pascal retrouvent chez lui Nicolas, fraîchement largué par celle qu’il pensait être la femme de sa vie et avec qui il était depuis…2 semaines.

Quand un homme marié (2 enfants), un tombeur invétéré et un célibataire prêt à tout pour se caser, confrontent leurs avis sur le couple, la soirée promet d’être animée.

dernière mise à jour : 2022-03-24 par