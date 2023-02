CE QUE LES HOMMES PENSENT DU COUPLE COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CE QUE LES HOMMES PENSENT DU COUPLE COMEDIE DE LA ROSERAIE, 6 avril 2023 00:00, TOULOUSE. CE QUE LES HOMMES PENSENT DU COUPLE Miguel Peraudeau, Sébastien WUST, Laurent Bariohay. Un spectacle à la date du 2023-04-06 au 2023-09-17 20:00. Tarif : 22.0 22.0 euros. COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Haute-Garonne . Ici point de conférence mais une véritable histoire qui vous permettra de savoir ce que les hommes pensent du couple. Le soir de la fête de la musique, Christophe et Pascal retrouvent chez lui Nicolas, fraîchement largué par celle qu’il pensait être la femme de sa vie et avec qui il était depuis… 2 semaines. Quand un homme marié (2 enfants), un tombeur invétéré et un célibataire prêt à tout pour se caser, confrontent leurs avis sur le couple, la soirée promet d’être animée. Une pièce drôle mais avant tout un belle histoire sur les hommes, leurs fantasmes, leurs peurs et surtout leur amour pour les femmes.. Miguel Peraudeau, Sébastien WUST, Laurent Bariohay Votre billet est ici. Ici point de conférence mais une véritable histoire qui vous permettra de savoir ce que les hommes pensent du couple. Le soir de la fête de la musique, Christophe et Pascal retrouvent chez lui Nicolas, fraîchement largué par celle qu’il pensait être la femme de sa vie et avec qui il était depuis… 2 semaines. Quand un homme marié (2 enfants), un tombeur invétéré et un célibataire prêt à tout pour se caser, confrontent leurs avis sur le couple, la soirée promet d’être animée. Une pièce drôle mais avant tout un belle histoire sur les hommes, leurs fantasmes, leurs peurs et surtout leur amour pour les femmes. Votre billet est ici.

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu COMEDIE DE LA ROSERAIE Adresse 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Ville TOULOUSE Tarif 22.0-22.0 euros lieuville COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Departement Haute-Garonne

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

CE QUE LES HOMMES PENSENT DU COUPLE COMEDIE DE LA ROSERAIE 2023-04-06 was last modified: by CE QUE LES HOMMES PENSENT DU COUPLE COMEDIE DE LA ROSERAIE COMEDIE DE LA ROSERAIE 6 avril 2023 00:00 COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE

TOULOUSE Haute-Garonne