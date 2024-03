Ce que les chrétiens de l’Antiquité ont changé au travail Collège des Bernardins Paris, lundi 27 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-27T20:00:00+02:00 – 2024-05-27T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-27T20:00:00+02:00 – 2024-05-27T21:30:00+02:00

Jean-Marie Salamito, professeur d’histoire du christianisme antique à Sorbonne Université, spécialiste de Saint Augustin, sera interrogé par Elie Collin. Il est notamment l’auteur de * »Travailleuses, travailleurs ! Les pères de l’Église et l’économie »* (Editions Salvator, 2023).

Interroger le christianisme naissant à travers la question contemporaine du travail, notion inexistante dans les sociétés gréco-romaines peut sembler anachronique. Tout en replaçant le message du Christ et sa réception par les premiers chrétiens dans son contexte, Jean-Marie Salamito nous montrera comment le christianisme est tant une révolution morale et spirituelle individuelle qu’une réflexion sur les rapports sociaux et économiques à l’œuvre dans les sociétés dans lequel il s’inscrit.

Il s’agira donc de voir ce qu’il a changé à l’idée du travail. Cela conduit à faire d’abord un sort au lieu commun d’une réhabilitation chrétienne antique du travail. Cela consiste ensuite à étudier la naissance d’une morale chrétienne des activités économiques au travers des discours patristique. Enfin, il faudra une mise au point sur l’attitude des premières générations chrétiennes face à l’esclavage.

L’Observatoire de la modernité :

Le Collège des Bernardins passe au crible les évolutions des formes contemporaines du travail. Dans ce cycle de conférences du lundi soir, économistes et sociologues, philosophes et politiques ou encore théologiens, croisent leurs regards.

