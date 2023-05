Ce que le streaming fait à la musique – Conférence de Sophian Fanen Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 16h00 à 17h30

Public adultes. gratuit

A l’occasion de notre discomarché annuel, la médiathèque Françoise Sagan reçoit Sophian Fanen, journaliste, critique musical, et auteur de Boulevard du stream (Le Castor Astral), pour une conférence sur la façon dont le streaming modifie notre rapport à la musique. Nous avons le plaisir de recevoir le journaliste et cofondateur du site Les Jours pour une conférence sur ce que le streaming fait à la musique. Sophian Fanen est l’auteur d’une enquête remarquable et toujours en court sur le sujet – La fête du stream – et du livre Boulevard du stream, paru aux éditions Le Castor Astral. Vingt ans après le début de la circulation du mp3 sur Internet (1997), l’ouvrage raconte les deux décennies qui ont obligé la musique à se transformer. À travers près d’une centaine d’interviews d’acteurs d’hier et d’aujourd’hui, il revient sur le surgissement brutal de la musique en ligne, Napster, la panique des maisons de disques et la lente naissance de l’écoute en streaming. Boulevard du stream est le premier ouvrage français questionnant toutes les facettes du problème ; à la fois les évolutions technologiques, les usages, débats intellectuels et politiques. Sa conférence se tiendra au beau milieu de notre brocante annuelle de vinyles, le discomarché ! Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

