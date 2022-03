Ce que la vie signifie pour moi par la Compagnie Les Chiennes Nationales Maison Garonne Cazères, 2 avril 2022, Cazères.

Ce que la vie signifie pour moi par la Compagnie Les Chiennes Nationales

Maison Garonne Cazères, le samedi 2 avril à 17:00

Pour sa nouvelle édition d’Un Printemps au théâtre en Coeur de Garonne, l’association **Avancez Culturel** vous propose comme chaque année trois rendez-vous. Ce que la vie signifie pour moi, **en partenariat avec l’association Les Chemins (Carbonne)**, est le premier de ces rendez-vous. Il sera suivi des “Fourberies de Scapin” le 8 avril et de “Prévert Ever” le 13 mai. **Le spectacle sera suivi d’un after/rencontre avec la troupe** **Présentation de la pièce** Dans la continuité de la ligne artistique défendue par la compagnie favorisant la rencontre entre œuvres littéraires et espaces publics, le point de départ de la pièce est un court texte autobiographique de Jack London intitulé Ce que la vie signifie pour moi écrit en 1905. Tout comme ce livre trouvé par Jack dans la cale de son bateau « Comment naviguer ? » qui le sauvera un jour de grande tempête, Maïa Ricaud et Clémence Barbier prennent ce manifeste comme un « mode d’emploi » pour décrypter « leur Monde ». Pour nourrir leur analyse, elles s’appuient sur différents matériaux actuels, qui à leur manière font écho à la vision de Jack London et rendent ainsi son écriture actuelle, vivifiante et revitalisante. Jack London parle de luttes sociales, de fraternités, d’amitiés, de révoltes, nous voulons à travers cette invitation spectaculaire faire entendre à quel point les mots de Jack exultent à travers les nôtres, ceux d’aujourd’hui. Ce que la vie signifie pour nous est une fresque du quotidien menée par deux personnes, en quête d’idéalisme et de réconfort intellectuel. En invitant les spectateurs à les suivre dans leur enquête singulière, elles les embarquent dans une épopée où s’entremêlent textes littéraires, essais et témoignages. Un éloge à la littérature encore et encore, considérant qu’elle est nécessaire, que c’est un apprentissage permanent de la vie… **Distribution** : Maïa Ricaud : co-auteure – comédienne – metteur en scène / Stéphanie Cassignard : comédienne / Matthieu Fayette : dessinateur – comédien / Clémence Barbier : co-auteure / Olivier Waibel : collaboration artistique à l’écriture et à la dramaturgie / Xavier Coriat : créateur sonore / Constance Biasotto : collaboration artistique à la scénographie / Elsa Pellerin : Production / Maryse Renker : Production-Diffusion / Les Thérèses : Production déléguée **Soutiens, résidences et coproductions** : Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le cadre du programme Atelier de Fabrique Artistique Hameka / Le réseau RADAR avec Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public en Bretagne (29) ; Rue des Arts (35) ; Les Jardins de Brocéliande (35) et la Région Bretagne / Le Parapluie – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (15) / Les Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (69) / L’Usine, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Tournefeuille / Le MOULIN FONDU – Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) – Ile-de-France / Toulouse Métropole – 31) / Lieux Publics, Centre national & pôle européen de création pour l’espace public (13) / Ax Animation (09) / Les Chemins (31) Avec l’aide de la DGCA au titre de l’aide nationale à la création arts de la rue, DRAC Occitanie au titre de l’aide au projet et de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Ce que la vie signifie pour moi a été lauréat 2018 du dispositif résidence d’auteurs – Ecrire pour la Rue (Ministère de la culture en partenariat avec la SACD)

Plein tarif : 8€ Tarif réduit (enfants, familles, précaires, adhérents) : 5€

Le point de départ de la pièce est un court texte autobiographique de Jack London. Un éloge à la littérature considérant qu'elle est nécessaire, que c'est un apprentissage permanent de la vie…

Maison Garonne Cazères 2 rue du Quai Notre Dame 31220 CAZERES Cazères Haute-Garonne



2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T19:00:00