du vendredi 10 septembre au samedi 11 septembre à Jardin Niel

### Les Chiennes Nationales [**Présenté dans le cadre de l’événement EXIT**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34926/Exit%20) Au début, il y a un texte de Jack London : Ce que la vie signifie pour moi, écrit au début du XXe siècle sous la forme d’un témoignage au cours duquel il raconte pourquoi et comment il est devenu socialiste. Après, il y a Les Chiennes Nationales qui prennent Jack London très au sérieux et le font rentrer dans leurs vies. Enfin, il y a ce rendez-vous avec le public au cours duquel les artistes racontent cette expérience. Jack London se trouve alors mêlé à une histoire de Blablacar, rencontre Bourdieu et un kiné shaman entre autres… Les deux comédiennes prennent ce manifeste comme un « mode d’emploi », accompagnées d’un illustrateur qui dessine, croque, brouillonne en direct leurs tergiversations. ### Plus d’infos [Site de l’Usine ](https://www.lusine.net/saison/ce-que-la-vie-signifie-pour-moi-les-chiennes-nationales/) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 10 septembre 2021 à 18h * Dès 16h, une première partie performative, ouverte à toutes et tous sans réservation * Durée : 2h * À partir de 10 ans

Gratuit sur réservation

Culture Jardin Niel 81 Rue Saint-Roch, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T18:00:00 2021-09-10T19:59:00;2021-09-11T18:00:00 2021-09-11T19:59:00

