Ce que la Palestine apporte au monde L’Institut du Monde Arabe, 31 mai 2023, Paris.

Du mercredi 31 mai 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

.Tout public. payant

En 2023, année de commémoration du 75e anniversaire de la Nakba, l’Institut du monde arabe a choisi de donner à voir l’élan et l’irréductible vitalité de la création palestinienne, qu’elle s’élabore dans les territoires ou dans l’exil.

Depuis 2016, l’IMA abrite en ses murs la collection du futur Musée national d’art moderne et contemporain de la Palestine, une « collection solidaire » de quelque 400 œuvres constituée de dons d’artistes, réunie à l’initiative d’Elias Sanbar, écrivain et ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l’Unesco, et coordonnée par l’artiste Ernest Pignon Ernest.

En 2023, année de commémoration du 75e anniversaire de la Nakba, l’Institut a choisi de donner à voir l’effervescence culturelle et artistique que la Palestine ne cesse de provoquer et d’entretenir : un cycle de trois expositions met en avant les artistes modernes et contemporains palestiniens, dans un dialogue avec leurs homologues du monde arabe et la scène internationale. Une programmation culturelle variée – concerts, colloques, ateliers, cinéma, rencontres littéraires –, rythmera cet événement de juin à septembre.

Les Palestiniens et Palestiniennes en leurs musées

Salles d’expositions temporaires (niveaux -1 et -2)

En apportant le monde en Palestine et en montrant la Palestine au monde, l’exposition croise deux projets palestiniens avec la collection du musée de l’Institut du monde arabe.

L’IMA abrite depuis 2016 la collection du Musée national d’art moderne et contemporain de la Palestine, une collection solidaire composée de dons volontaires d’artistes. Le choix d’œuvres exposées, dans la diversité des courants allant de l’informel à l’hyperréalisme, opère une rencontre de questionnements communs aux artistes et à leur futur public : que veut dire être humain, dans son corps et son identité, et que signifie vivre, pour soi et avec ou parmi les autres ?

Au sein de cet accrochage, le projet du Musée Sahab (« nuage » en arabe), porté par le collectif Hawaf (« marges » en arabe), a pour ambition de rebâtir une communauté à Gaza, partie prenante dans la construction de ce musée par le biais d’ateliers réunissant artistes de toutes les disciplines et habitants. À l’aide des technologies de la réalité virtuelle et la création d’œuvres d’art digitales autour du patrimoine palestinien, le musée sera accessible aux publics de Palestine et du monde.

Quant à la collection moderne et contemporaine du musée de l’IMA, elle inclut des œuvres d’artistes, hommes et femmes, palestiniens et du monde arabe témoignant et dénonçant le sort fait au peuple palestinien depuis la Nakba en 1948.

Les œuvres exposées sont relayées par le souffle du poème de Mahmoud Darwich, « Éloge de l’ombre haute », qu’il déclama devant le parlement palestinien en exil à Alger, en février 1983. Sa poésie n’a cessé de guider la main de nombre de plasticiens, de toutes nationalités, qui font écho à la lutte palestinienne pour retrouver une liberté sur une terre dont une population a été dépossédée.

L’exposition ne se veut pas une chronique victimaire ; son accrochage ménage des rencontres, des échos, des parallèles parfois inattendus, qui invitent, par le regard, à imaginer un avenir… désirable.

Gilles Delmas, Jenine, 2005. Don de l’artiste. Collection du Musée d’art moderne et contemporain de la Palestine. MNAMCP/G. Delmas/ N. Boutros

Les valises de Jean Genet

Musée (niveau 5)

Quinze jours avant sa mort, en avril 1986, Jean Genet remet à son avocat Roland Dumas deux valises de manuscrits. Que contiennent-elles de si précieux ? Toute sa vie. À première vue, un fouillis de lettres, de factures d’hôtel, de notes sur tout et sur rien, sur la prison, l’écriture, l’homosexualité ou le cinéma. Mais elles abritent également les traces vives d’un compagnonnage de seize années avec les Black Panthers et les Palestiniens.

Une autre histoire s’y dissimule encore : l’histoire d’un écrivain qui, à l’âge de 50 ans, renonce à la littérature. Que fait-il alors de sa vie ? Et qu’est-ce qu’écrit un écrivain qui n’écrit plus ? À cette question, les valises apportent une réponse : malgré lui, malgré son vœu de silence et sa « bouche cousue », Genet écrit. Il écrit sur tout ce qui lui tombe sous la main, enveloppe, papier à lettre d’hôtel, bout de journaux déchirés… Partout, il griffonne sa vie.

Et, un jour, mystérieusement, de ces milles notes éparses, surgit le manuscrit d’une œuvre qui va conjuguer, comme aucune autre, littérature et politique, et nouer la grande aventure des Black Panthers et des feddayins avec le récit de la vie d’un vieil enfant de l’Assistance publique.

Un mois après la disparition de Jean Genet parait Un captif amoureux, le plus grand livre écrit par un auteur occidental sur les Palestiniens en lutte. C’est ce cheminement secret qu’éclaire cette exposition à travers des manuscrits jusqu’alors totalement inconnus. De cet itinéraire qui va du silence à l’œuvre symphonique, les valises donnent à lire les étapes, des premiers tâtonnements jusqu’aux reflets de sa rencontre avec le peuple palestinien, devenue sa préoccupation majeure et l’objet central de son livre testamentaire.

Outre les valises, sont également montrés le manuscrit et le tapuscrit des textes de Jean Genet qui commentent en toute liberté les photographies que Bruno Barbey (agence Magnum) a prises, « avec l’œil d’un témoin objectif », en Palestine entre 1969 et février 1971 ; ils ont été publiés dans le magazine de l’image Zoom, en août 1971.

Jean Genet n’a pas manqué de contribuer à la Revue d’études palestiniennes, notamment avec un puissant témoignage après les massacres dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila, en 1982. La Revue lui a rendu un vibrant hommage dans sa livraison d’avril 1997. Des épreuves de la couverture des numéros dans lesquels l’auteur est intervenu, illustrée par des artistes de renom – Alberto Giacometti, Etel Adnan, Kamal Boullata, Dia Azzawi – complètent l’accrochage.

Exposition coproduite par l’Institut du monde arabe et l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine

Commissariat

Commissaire général : Élias Sanbar, écrivain, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l’UNESCO, président du conseil d’administration du Musée national d’art moderne et contemporain de la Palestine.

Commissaire associée : Marion Slitine, anthropologue de l’art et la sociologie urbaine, chercheure post-doctorale, EHESS/MuCEM.

Commissaire de l’exposition « Les valises de Jean Genet » : Albert Dichy, directeur littéraire de l’IMEC, spécialiste de Jean Genet, éditeur de ses textes posthumes et codirecteur de l’édition de son Théâtre complet dans la « Bibliothèque de la Pléiade ».

Commissariat IMA : Éric Delpont, conservateur des collections, assisté de Marie Chominot.

En partenariat avec Libération, L’Obs, France Culture, Le Journal des Arts et Art Absolument

MNAMPCP/TRIVIER-Boutros