Ce que la Palestine apporte au monde débats institut du monde arabe Paris, 21 septembre 2023, Paris.

Du jeudi 12 octobre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

Du jeudi 21 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

Dans le cadre de l’événement « Ce que la Palestine apporte au monde », l’Institut du monde arabe propose deux nouveaux temps forts en septembre et octobre pour éclairer l’originalité et la créativité de la scène culturelle et artistique palestinienne.

Au programme : cinéma, concert, théâtre, ateliers, rencontres et débats. Focus sur les points d’orgue de ces deux week-ends d’exception, du jeudi 21 au dimanche 24 septembre 2023 et du jeudi 12 au dimanche 15 octobre 2023.

> Septembre : Spectacles & Cinéma

– jeudi 21 septembre – 18h30 : « Palestinian-women assembly »

Projection d’un documentaire consacré à des portraits de femmes en Palestine,

En préambule à la pièce de théâtre « Une assemblée de femmes ».

– vendredi 22 septembre – 20h : « Une assemblée de femme »

par le Théâtre national palestinien – Al Hakawat.

Cette pièce singulière revisite “L’Assemblée des femmes” d’Aristophane en

l’adaptant à la réalité des femmes palestiniennes d’aujourd’hui et en s’adossant

à une production de portraits vidéos.

Spectacle précédé à 19h15 d’une performance poétique de Raida Adon « Me

and my soul ».

– samedi 23 septembre – 20 h : Gheilan, concert du trio des frères El Ghoul

autour de compositions originales pour oud, qanoun et percussions, précédé à

19h15 d’une performance poétique de Raida Adon « Me and my soul ».

– dimanche 24 septembre – 16h & 18h : Cinéma.

16h : Films Palestiniens, Archives en exil.

Projection inédite de films qui

témoignent d’une époque durant laquelle émergent de nouvelles formes de

l’engagement palestinien, suivie à 18h, d’une projection de films des années

2000.

Octobre : Les valises de Jean Genet – La nuit Arabic soundsystem- Un conte poétique

– vendredi 13 octobre, 11h-20h30 : Journée d’étude Genet et la Palestine.

Autour de l’exposition Les Valises de Jean Genet, actuellement présentée à

l’IMA, une journée d’études consacrée à son dernier livre Un Captif amoureux, œuvre autobiographique et testamentaire.

A 20h30, soirée spéciale à confirmer.

– samedi 14 octobre, à partir de 22h : Arabic soundsystem 100% Palestine.



– dimanche 15 octobre, 18h : Le lanceur de dés, Mahmoud Darwich par Walid

Ben Selim



@ima Une assemblée de femmes par le Théâtre national palestinien Al Hakawati