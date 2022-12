CE QUE LA NUIT NOUS MURMURE Périgueux Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

CE QUE LA NUIT NOUS MURMURE Périgueux, 23 décembre 2022, Périgueux Périgueux. CE QUE LA NUIT NOUS MURMURE 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

2022-12-23 15:00:00 – 2022-12-23 Périgueux

Dordogne Périgueux EUR 6 6 Vendredi 23 décembre CE QUE LA NUIT NOUS MURMURE Conception, création graphique et narration : Juliette Armagnac

Conception, création musicale et narration : Lynda Bisch

Technique : Antonin Chabillan “Si vous voulez aider un enfant, ne dites pas que le monstre n’existe pas car l’enfant le voit, lui …” – Dominique Armagnac Ce que la nuit nous murmure est une fable poétique créée par Juliette Armagnac et Lynda Bisch qui jouent avec les rouages du spectacle musical dessiné afin de placer au centre de l’histoire la création visuelle et sonore. Tarif : 6,00 € Vendredi 23 décembre CE QUE LA NUIT NOUS MURMURE Conception, création graphique et narration : Juliette Armagnac

Conception, création musicale et narration : Lynda Bisch

Technique : Antonin Chabillan “Si vous voulez aider un enfant, ne dites pas que le monstre n’existe pas car l’enfant le voit, lui …” – Dominique Armagnac Ce que la nuit nous murmure est une fable poétique créée par Juliette Armagnac et Lynda Bisch qui jouent avec les rouages du spectacle musical dessiné afin de placer au centre de l’histoire la création visuelle et sonore. Tarif : 6,00 € +33 5 53 35 20 93 Paradis

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne Ville Périgueux Périgueux lieuville Périgueux Departement Dordogne

Périgueux Périgueux Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux-perigueux/

CE QUE LA NUIT NOUS MURMURE Périgueux 2022-12-23 was last modified: by CE QUE LA NUIT NOUS MURMURE Périgueux Périgueux 23 décembre 2022 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne Périgueux Dordogne Dordogne Périgueux

Périgueux Périgueux Dordogne