La prochaine visioconférence avec débat sous l’égide de **l’Association Tarnaise de Gérontologie (ATG)** aura lieu **le vendredi 18 février 2022 de 18 heures à 20 heures** (heures françaises de métropole). Elle sera animée par **Pierre Caro et Bernard Pradines** et aura pour titre : _**« Ce que je considère comme un vieillissement réussi »**_ **Lien Zoom :** [[https://tinyurl.com/yecdnvy9](https://tinyurl.com/yecdnvy9)](https://tinyurl.com/yecdnvy9) [](https://tinyurl.com/yecdnvy9)ID de réunion : 864 5641 7472 Code secret : 417782 **Pierre Caro :** Retraité depuis 1997, Pierre Caro s’est demandé quelles actions entreprendre durant tout ce temps dont il allait disposer. Après trois années en université, il a présenté un mémoire sur « le rôle et la place possible du retraité dans la société ». Une société qui n’a pas de référence d’un temps de retraite aussi long, voire plus, que celui de la carrière. Il témoigne de son expérience vécue et à vivre. **Bernard Pradines :** Ancien gériatre en soins de longue durée pendant 18 ans et demi, son exercice l’a motivé à utiliser son temps de retraite pour témoigner et à agir en vue de l’amélioration de la condition des personnes âgées vulnérables. Il interviendra en introduction pour faire état des conclusions des principales études internationales dans le domaine de la prévention de la dépendance chez les personnes âgées.

