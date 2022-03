“Ce que j’appelle oubli” de Laurent Mauvinier – Raskine & Compagnie Le Rive Gauche Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

le vendredi 1 avril à 20:30 tarifs de 5 à 18 €

Un jeune homme est assassiné par quatre vigiles dans un supermarché. Un comédien et un musicien donnent corps et sons aux personnages de cette fiction inspirée du réel. Saisissant !

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T21:30:00

