Les Martinats Creuse Boussac-Bourg Participation libre – 20h de Laurent Mauvignier avec Jean-Benoît L’héritier …une vie doit valoir un peu plus qu’une bière,

un pack de six ? de douze, de vingt-quatre bières,

non, tu crois ? c’est trop ?… Une seule phrase,

pas de début ni de fin,

mais une exigence à être,

à se constituer témoin

de ce à quoi la lucidité

nous ordonne de faire face. Participation libre – 20h Les Martinats Boussac-Bourg

