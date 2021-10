Paris Maison de l'Architecture Ile-de-France Paris Ce que fait la maquette à l’architecture Maison de l’Architecture Ile-de-France Paris Catégorie d’évènement: Paris

L'exposition « Ce que fait la maquette à l'architecture » propose de rendre visible le rôle de ce médium dans le projet d'architecture. Médium de conception, d'exploration, d'expérimentation, de représentation et de médiation, la maquette permet autant de penser le projet que de le faire parler. À l'occasion des Journées nationales de l'architecture, la Maison de l'architecture Ile-de-France invite une vingtaine d'architectes d'Ile de France à exposer leur maquette dans la Chapelle de l'ancien couvent des Récollets.

