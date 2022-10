Ce noir si éblouissant – Exposition de Floriane Creac’h, 16 octobre 2022, .

Vernissage vendredi 14 octobre 2022 à partir de 18h
Exposition ouverture les 15 et 16 octobre 2022 de 10h à 18h

Vernissage vendredi 14 octobre 2022 à partir de 18h
Exposition ouverture les 15 et 16 octobre 2022 de 10h à 18h

Christophe Durand, artiste vertavien, et Floriane Creac’h, artiste nantaise, se rejoignent du 14 au 16 octobre 2022 pour présenter leurs oeuvres au 42 bis rue de la Maladrie à Vertou. C’est ainsi que “La salle de la Renaissance” prend un nouvel élan, en devenant “Le Nid de la Création”. Ce lieu festif, bien connu des Vertaviens, proposera désormais des animations sur les thèmes Art et Bien-être. Il se dévoilera progressivement au fil des mois et promet de belles surprises.Cette 1ère exposition nommée “Ce noir si éblouissant” mettra en avant les tableaux de Floriane Creac’h qui nous emmène dans un monde inconnu – au-delà des apparences. Les femmes, les végétaux et les animaux confondus dans une étrange réalité. Un bestiaire imaginaire, une communion profonde avec la nature transfigurée, fantasmée. D’autres oeuvres plus sombres ou inquiétantes nous surprendront, nous interrogeront, en révélant toute la lumière du noir. Cette plongée dans l’encre de chine faisant écho au mystère de la vie, à la lumière du vivant.