Pont-de-Barret Pont-de-Barret Drôme, Pont-de-Barret Ce n’est pas commode . Spectacle burleque Pont-de-Barret Pont-de-Barret Catégories d’évènement: Drôme

Pont-de-Barret

Ce n’est pas commode . Spectacle burleque Pont-de-Barret, 8 août 2021, Pont-de-Barret. Ce n’est pas commode . Spectacle burleque 2021-08-08 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-08 Route de Soyans La Fontaine Minérale

Pont-de-Barret Drôme Pont-de-Barret Tout public, à partir de 3 ans. Le public se délecte des prouesses complètement déboîtées, voire déjantées de cet homme commode, mi clown, mi magicien. lafontaineminerale@gmail.com +33 4 75 90 15 70 http://www.lafontaineminerale.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pont-de-Barret Autres Lieu Pont-de-Barret Adresse Route de Soyans La Fontaine Minérale Ville Pont-de-Barret lieuville 44.61344#5.00965