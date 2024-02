Ce monde et son contraire Pop min Espace d’exposition GT Marseille 2e Arrondissement, mercredi 27 mars 2024.

Le travail de peinture de l’artiste Pop min est une sorte de manifeste artistique, une remise en question de notre rapport à la vie, aux gens aux choses, mais aussi de l’organisation actuelle du monde. Ses toiles sont un concentré artistique en couleur et en matière, d’une conception antagonique, d’un renversement et de tous ses possibles, tant personnels que collectifs.



Vernissage mercredi 27 mars de 19h à 22h .

Espace d’exposition GT 72 rue de la Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27

fin : 2024-04-26



L’événement Ce monde et son contraire Pop min Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-01 par Ville de Marseille