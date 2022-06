Ce fût un tonneau Buxy Buxy Catégories d’évènement: Buxy

Ce fût un tonneau Buxy, 2 juillet 2022

2022-07-02 – 2022-07-14

Saône-et-Loire Buxy EUR Ebéniste restaurateur de formation la « Métamorphose de tonneaux », lui est apparue comme une évidence. C’est avec une imagination fertile et des méthodes d’usinages non conventionnelles que Didier Guenard explore depuis 1999 la courbe des fûts façonnée par l’homme. ot.communication@ccscc.fr +33 3 85 92 00 16 http://tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/saison-artistique/ Ebéniste restaurateur de formation la « Métamorphose de tonneaux », lui est apparue comme une évidence. C’est avec une imagination fertile et des méthodes d’usinages non conventionnelles que Didier Guenard explore depuis 1999 la courbe des fûts façonnée par l’homme. Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy

