Ce bougeoir que tu tiens ma fille Fontaines Fontaines Catégories d’évènement: Fontaines

Yonne

Ce bougeoir que tu tiens ma fille Fontaines, 22 octobre 2022, Fontaines. Ce bougeoir que tu tiens ma fille

D 955 Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines Yonne Théâtre de l’Atelier Bleu D 955

2022-10-22 – 2022-10-22

Théâtre de l’Atelier Bleu D 955

Fontaines

Yonne Fontaines EUR 12 15 De Maïa Brami avec et mis en scène Coralie Emilion-Languille.

De nos mémoires, de nos tendresses, de nos puissances naissent des oeuvres.

Dans cette pièce, tout public, il est question de transmission, comme un besoin irrépressible qui tape à la porte du présent, pour donner du sens.

En effet, Maïa Brami a écrit comme poussée par la nécessité de donner à entendre clairement la vie de son grand-père, le peintre Emanuel Proweller, à sa fille. navarro01@orange.fr Théâtre de l’Atelier Bleu D 955 Fontaines

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Fontaines, Yonne Autres Lieu Fontaines Adresse Fontaines Yonne Théâtre de l'Atelier Bleu D 955 Ville Fontaines lieuville Théâtre de l'Atelier Bleu D 955 Fontaines Departement Yonne

Fontaines Fontaines Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaines/

Ce bougeoir que tu tiens ma fille Fontaines 2022-10-22 was last modified: by Ce bougeoir que tu tiens ma fille Fontaines Fontaines 22 octobre 2022 D 955 Théâtre de l'Atelier Bleu Fontaines Yonne fontaines Yonne

Fontaines Yonne