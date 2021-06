Ce bleu qui nous relie Nouveau Gare au Théâtre, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vitry-sur-Seine.

Spectacle très jeune public proposé dans le cadre du T.A.T ! Festival. Un spectacle dédié aux tout-petits pour explorer sensations, émotions et premiers souvenirs aquatiques. Mots et chansons rythment les images… Le corps et ses mouvements jouent avec objets et matières : carton, tissus, instruments… Ensemble, pour plonger dans des évocations de l’eau et de la mer, de la vie qui vient de la mer, de la mer et ses eaux bleues… Une invitation au jeu, au bercement des corps, au clapotis de la voix, au flottement de l’imagination… La Cie Et puis donc… : La compagnie Et puis donc… est née du besoin de s’engager dans des actions artistiques, civiques et politiques, par la création et la transmission dans la conviction qu’il est nécessaire d’aller à la rencontre des spectateurs. En amenant le théâtre à la crèche, à l’école, au collège et au lycée nous souhaitons rapprocher les spectateurs et les artistes, favoriser la découverte d’une pratique artistique, et susciter l’envie d’aller à la rencontre des manifestations culturelles. Durée : 35 min Pour réserver vos places : [https://www.placeminute.com/festival_theatral/ce_bleu_qui_nous_relie,1,35102.html](https://www.placeminute.com/festival_theatral/ce_bleu_qui_nous_relie,1,35102.html)

6,99€, sur réservation

Compagnie Et puis donc…

Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne



2021-07-08T10:30:00 2021-07-08T11:05:00;2021-07-09T10:30:00 2021-07-09T11:05:00;2021-07-10T11:00:00 2021-07-10T11:35:00