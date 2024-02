Ce 25 MAI 2024 : « Journée des femmes au cimetière de Bailleul-centre ». Hauts-de-France. Cimetière communal Bailleul 59270 Bailleul, samedi 25 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-25 09:00

Fin : 2024-05-25 18:00

Un guide bénévole vous mènera le long des allées de notre cimetière où vous découvrirez des personnages féminins connus ou méconnus qui ont marqué la vie de notre ville de Bailleul.

En 1975, l’Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la journée internationale de la femme.

Ce 25 mai 2024, ce sera la journée des femmes, au cimetière,de Bailleul-centre, grâce au » Printemps des cimetières ».

Cet événement du « printemps des cimetières », initié par la région Auvergne Rhône-Alpes en 2016 est aujourd’hui porté par plus de 66 départements.

Notre association « Kerk Hof ». Mémoire de pierre à Bailleul participe avec un plaisir évident à cette journée particlière et mettra à l’honneur des femmes connues ou méconnues , qui ont joué un rôle dans l’histoire avec un grand H.

Nous vous guiderons sur leurs pas le long des allées symboliquement tracées du cimetière.

Elles se prénomment Léona, Marie, Julie, Berthe….. Elles vivaient il y a 10, 100, 200, 2000 ans…. Venez découvrir notre tout nouveau parcours, 100% féminin ouvert à tous !

Cimetière communal Bailleul 59270 41, rue des sœurs noires 59 Bailleul Bailleul 59270 Nord