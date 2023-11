Je n’ai pas le don de parler CDN de la Commune d’Aubervilliers Aubervilliers, 6 décembre 2023, Aubervilliers.

Je n’ai pas le don de parler 6 – 9 décembre CDN de la Commune d’Aubervilliers Invitation pour les professionnels

Je n’ai pas le don de parler

Je n’ai pas le don de parler décrit la très lente guérison d’une communauté où la violence bégaie. La Blanche-Neige de Robert Walser, matrice du spectacle, est un poème suspendu entre silence et chant, sadisme et naïveté, conte et théâtre. Cinq personnages viennent forer l’histoire qui les lie, nouée par un meurtre qui n’a pas eu lieu, quoiqu’à maintes fois entrepris. Leurs maladresses recèlent un talent inouï : celui de s’émanciper du déjà-écrit, et d’inventer par la puissance du jeu une bonté nouvelle, bizarre et belle. Je n’ai pas le don de parler dessine un théâtre de peu, où les paroles et les gestes se bâtissent à vue, un théâtre si ténu qu’un courant d’air pourrait le faire vaciller.

Critiques suite aux premières au Studio-Théâtre de Vitry :__

. Nicolas Thévenot, _Un Fauteuil pour l’Orchestre : [C’est un acte de naissance théâtral que l’on dresse sous nos yeux et qui fait acte de rébellion tant le théâtre contemporain est au contraire souvent gros d’un discours à tenir.] /// [Ce théâtre de chambre, que l’on jurerait chuchoté au creux d’un rêve, s’emparant des figures élimées d’un conte sempiternellement répété, figures d’ailleurs habillées de hardes et autres matières recyclées, ce théâtre, s’il est analytique, l’est par sa façon aiguë de nouer la psyché à la matérialité sans médiation aucune. L’essence du théâtre est dans ce geste.] Lien vers la critique intégrale

. Véronique Hotte : HottelloThéâtre : [Fantômes, « mi-vivants mi-morts, mi-enfants mi-adultes, mi-féeriques mi- prosaïques », les interprètes s’engagent sur le plateau, pleins d’humilité et fiers de leur presque non-jeu : poses languissantes, regards perdus et éperdus, écroulements intérieurs, poses figées.] // [Les acteurs, malgré l’empêchement de leur personnage à vivre, hantent le plateau d’une belle étrangeté.] Lien vers la critique intégrale

Générique :

création d’Agathe Paysant // d’après les textes de Robert Walser // traduits par Hans Hartje, Claude Mouchard et Nicole Taube

jeu : Marc Bertin, Camille Duquesne, Alban Gérôme, Nathalie Pivain et Marc-Antoine Vaugeois

scénographie : Simon Restino // lumières Philippe Ulysse // regard costumes : Elise Garraud // création sonore : Camille Lacroix // regard dramaturgie : Juliette de Beauchamp // regard chorégraphique : Vincent Dupuy // couture décor : Valentine Calot // administration : Maud Couillault

avec la participation de Virginie Colemyn pour la création du rôle de la Reine

remerciements particuliers à Camille Blanc et à Emilie Prévosteau

production : Compagnie de la Décision

coproductions : Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine, La Commune – CDN d’Aubervilliers

soutiens : Théâtre de l’Echangeur de Bagnolet, Collectif 12 de Mantes-la-Jolie, Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine, CDN des Quartiers d’Ivry, Nouveau-Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine

Projet soutenu par le ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et financé par la Région Île-de-France

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

CDN de la Commune d’Aubervilliers 2 Rue Edouard Poisson, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagniedeladecision@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0672851229 »}] [{« link »: « http://unfauteuilpourlorchestre.com/je-nai-pas-le-don-de-parler-textes-de-robert-walser-mise-en-scene-dagathe-paysant-au-studio-theatre-de-vitry-sur-seine/ »}, {« link »: « https://hottellotheatre.wordpress.com/2023/11/14/je-nai-pas-le-don-de-parler-creation-dagathe-paysant-dapres-les-textes-de-robert-walser/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T19:30:00+01:00 – 2023-12-06T21:00:00+01:00

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:30:00+01:00

Théâtre Poésie

Anthony Devaux