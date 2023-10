Ulysse, odyssée philosophique en piscine CDN Centre Dramatique National Besançon, 24 octobre 2023, Besançon.

Après dix années de guerre cruelle et sans merci, Ulysse ne rêve qu’à une chose : retrouver sa maison, sa femme et son fils. Mais en proie à la colère et l’injustice des Dieux il se retrouvera à la place, à errer sur les mers pendant dix nouvelles années.

Un voyage de retour qui se transformera en périple. Une odyssée pleine d’aventure d’embûches et de péripéties. Un itinéraire philosophique parsemé de monstres à affronter qui nous raconte l’histoire d’un homme qui va cheminer du chaos de la guerre à la paix et à l’harmonie, pour retrouver sa patrie et reprendre sa place

juste dans l’ordre du monde.

Comment cette odyssée résonne-t-elle pour nous aujourd’hui ? Qu’est-ce que l’histoire d’Ulysse peut-elle bien raconter à nos contemporains ? Qui sont ces monstres à affronter ? Qui sont pour nous ces cyclopes, ces sirènes, ces sorcières, ou ces étranges lotophages totalement amnésiques ? Quelle forme peuvent-ils prendre dans notre imaginaire contemporain et surtout qu’ont-ils à nous raconter sur notre humanité…

