L’APPEL SAUVAGE CDN Centre Dramatique National, 14 juin 2023, Besançon. L’APPEL SAUVAGE 14 – 17 juin 2023 CDN Centre Dramatique National

Centre Dramatique National de Besançon

L’appel Sauvage s’inspire du roman de Jack London ; c’est l’histoire d’un chien, Buck, qui au fur et à mesure de sa trajectoire, renoue avec ses origines et qui pour finir, rejoint une meute de loup. handicap moteur mi CDN Centre Dramatique National 6 rue de la mouillère, 25000 BESANCON Les Chaprais Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Un collectif de marionnettistes vient jouer son spectacle « l’ Appel Sauvage » inspiré du roman éponyme de Jack London. Il s’agit d’un spectacle en théâtre d’ombres, projetées sur un grand écran, et accompagnées en musique par un guitariste.

Au fur et à mesure de la représentation, les marionnettistes se mettent à interrompre le spectacle pour diverses raisons, ce qui les amène à se questionner sur la raison même de leur présence au plateau.

L’appel Sauvage suit la narration de l’histoire écrite par Jack London ; l’histoire d’un chien, Buck qui renoue petit à petit avec ses origines lointaines, et qui pour finir, se rejoint une meute de loup. Au fil du récit, les marionnettistes font part au public de leurs interrogations autour de la notion de sauvage.

