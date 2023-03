Vol’Fest CDIJ / Info Jeunes La Rochelle, 9 mai 2023, La Rochelle.

Vol’Fest 9 et 10 mai CDIJ / Info Jeunes La Rochelle

L’InfoJeunes17 organise des événements dans le but de faire découvrir et célébrer les différences culturelles sur le territoire, par le biais de l’engagement.

Le 9 et 10 mai 2023, nous allons créer des expériences et un environnement où les volontaires et le public cible peuvent se rencontrer, partager des cultures et vivre des rencontres inoubliables.

Le 9 mai, nous commençons avec une soirée Européenne, au bar de l’auberge de jeunesse à la Rochelle. Cette soirée sera ouverte à tous·tes.

Le 10 mai, il y aura une après midi de découvert. Nous invitions le public de venir découvrir les afférents dissipatifs de volontariat.

Le festival se clôture avec une soirée inter-culturelle le 10 mai.

Pour plus d’informations : www.infojeunesse17.com

