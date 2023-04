Job Dating La Rochelle CDIJ / Info Jeunes La Rochelle La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Job Dating La Rochelle CDIJ / Info Jeunes La Rochelle, 13 avril 2023, La Rochelle. Job Dating La Rochelle Jeudi 13 avril, 14h00 CDIJ / Info Jeunes La Rochelle Entrée libre et gratuite Tu cherches un job pour cet été mais tu ne sais pas par où commencer ?

L’équipe d’InfoJeunes La Rochelle organise son Job Dating ! RDV le 13/04 de 14h à 19h, 24 rue Saint Jean du Pérot à La Rochelle Au programme : De 14h à 15h : Atelier pour t’aider à réaliser ton CV et ta lettre de motivation avec les conseillères de la Mission Locale et Pôle Emploi. De 15h30 à 19h : Rencontre des employeurs pour trouver ton futur job d’été.

Des infos sur les départs à l’étranger ! Plus d’infos. CDIJ / Info Jeunes La Rochelle 24 rue St-Jean du Pérot La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.infojeunesse17.com/agenda/job-dating-la-rochelle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

