CDI (Célibataire à Durée Indéterminée) La convergence des Loutres Loguivy-Plougras, samedi 17 février 2024.

Ce spectacle se veut un partage d’intime documenté et lyrique à l’écriture clownesque et poétique ou la comédienne reçoit le public dans son salon, en jogging.

On nous inonde du grand amour, de la passion, de la vie à 2 mais peut-on être seul.e et heureux.se ?

Et si le célibat pouvait être vu comme un temps qu’on s’offre pour se défaire de ce que la bonne société hétéro-normée patriarcale attend encore de nous dans ce saint Graal qu’est le couple.

Si détaché de tous ses stéréotypes négatifs qui le poursuivent, il pouvait devenir un espace de force et de créativité ?

C’est l’histoire d’une meuf, qui a grandi sous les contes de fée ou un jour un prince viendra la délivrer de sa vie terne et sans saveur et égayer sa vie de plusieurs enfants…Nourrie aux romances, gavée de comédies romantiques, fêtée vieille fille à 25 ans pour les Catherinettes, elle devait fonder une famille, trouver chaussure à son pied, se faire passer la corde au coup ( !!!?!!!)…

Caramba encore raté !! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 18:00:00

fin : 2024-02-17

La convergence des Loutres 10 Route de Dresnay

Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne contact@laconvergencedesloutres.fr

