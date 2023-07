Visite « les inscriptions des maisons d’Irissarry » CDEP Ospitalea Irissarry, 20 juillet 2023, Irissarry.

Irissarry,Pyrénées-Atlantiques

Accompagnés d’un médiateur du patrimoine, interrogez les inscriptions des maisons du village d’Irissarry, leurs symboles et leurs significations..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 16:30:00.

CDEP Ospitalea

Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a heritage mediator, question the inscriptions on the houses in the village of Irissarry, their symbols and meanings.

Acompañado por un mediador del patrimonio, haga preguntas sobre las inscripciones de las casas del pueblo de Irissarry, sus símbolos y sus significados.

In Begleitung eines Vermittlers des Kulturerbes können Sie die Inschriften der Häuser im Dorf Irissarry, ihre Symbole und ihre Bedeutung hinterfragen.

