Tournay-sur-Odon Exposition de l’artiste Sylvain Guichard CDAR VILLONDON Tournay-sur-Odon, 16 septembre 2023, Tournay-sur-Odon. Exposition de l’artiste Sylvain Guichard 16 et 17 septembre CDAR VILLONDON L’aventure Heula de Sylvain GUICHARD (dessins préparatoires des éditions HEULA) Merveilles et biodiversité (installations de 8 artistes projet PBI): Alexandre Lebastard , Wim JANSSEN , Jacques BLONDEL , Régis BODRUG, Patrick THOMÉ, LINAUPE CARTER ,Valérie et Jean-Marc LÉGER. CDAR VILLONDON Rue de Villodon, Tournay-sur-Odon, 14310 Val d’Arry Tournay-sur-Odon 14310 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

