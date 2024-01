Visite des ateliers viticoles du domaine Terre de Mistral, suivie d’une dégustation CD56b Rousset, lundi 6 mai 2024.

Ce domaine familial, ancré dans la tradition provençale, jouit d’un vis à vis privilégié avec la montagne Sainte-Victoire. Visite commentée des ateliers viticoles, suivie d’une initiation à la dégustation (5 vins).Adultes

Situé à 15km d’Aix-en-Provence, face à la mythique montagne Sainte-Victoire se dressant tel un tableau,Terre de Mistral est l’histoire de la rencontre de deux familles qui partagent la même passion pour la Provence, et une forte volonté de transmettre et faire connaître leur savoir-faire. Inauguré en 2008, ce domaine est avant tout producteur de vin et d’huile d’olive.



➜ Visite commentée suivie d’une dégustation

➜ Langue : en français

➜ Durée : 1h30



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix en Provence

CD56b Domaine Terre de Mistral

Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



