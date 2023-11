Marché de Noël à Terre de Mistral CD56b Rousset, 1 décembre 2023, Rousset.

Rousset,Bouches-du-Rhône

Le domaine terre de Mistral propose un marché de Noël gourmand pour ces fêtes de fin d’année..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

CD56b Domaine Terre de Mistral

Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Domaine Terre de Mistral is offering a gourmet Christmas market for the festive season.

El Domaine Terre de Mistral ofrece un mercado gastronómico navideño para estas fiestas.

Die Domaine terre de Mistral bietet zu diesen Feiertagen einen Gourmet-Weihnachtsmarkt an.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence