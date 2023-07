Visite des caves – Champagne Nicolas Feuillatte CD40 Chouilly, 13 août 2023, Chouilly.

Chouilly,Marne

Le Champagne Nicolas Feuillatte vous ouvre ses portes pour partir à la découverte de toutes les étapes de l’élaboration depuis le processus de vinification jusqu’à l’habillage des bouteilles, le dimanche 25 juin , le dimanche 13 août et le dimanche 17 septembre de 9h30-12h30 et 14h-17h30.

– Cuverie, Chantier de dégorgement, Chaîne d’habillage, Ligne de tirage

Départs : FR = 10h30-14h-15h45 / GB = 14h30-16h

Réservation recommandée.

Evénement en partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers

Champagne Nicolas Feuillatte opens its doors for you to discover all the stages of the elaboration from the wine making process to the packaging of the bottles, on Sunday 25 June, Sunday 13 August and Sunday 17 September from 9.30am to 12.30pm and 2pm to 5.30pm.

– Winery, Disgorging site, Labelling line, Bottling line

Départs : FR = 10h30-14h-15h45 / GB = 14h30-16h

Booking recommended.

Event in partnership with the Intercommunal Tourist Office of Hautvillers.

2023-08-13

CD40 Champagne Nicolas Feuillatte

51530 Marne Grand Est



Champagne Nicolas Feuillatte le abre sus puertas para que descubra todas las etapas de la producción, desde la vinificación hasta el envasado de las botellas, el domingo 25 de junio, el domingo 13 de agosto y el domingo 17 de septiembre de 9.30 a 12.30 h y de 14.00 a 17.30 h.

– Bodega, zona de degüelle, línea de embotellado, línea de estirado de botellas

Salidas: FR = 10h30-14h-15h45 / GB = 14h30-16h

Se recomienda reservar.

Evento en colaboración con la Oficina Intermunicipal de Turismo de Hautvillers

Champagne Nicolas Feuillatte öffnet seine Türen für Sie, um alle Etappen der Weinherstellung zu entdecken, vom Weinbereitungsprozess bis zur Flaschenausstattung, am Sonntag, den 25. Juni, Sonntag, den 13. August und Sonntag, den 17. September von 9.30-12.30 Uhr und 14-17.30 Uhr.

– Cuverie, Degorgieranlage, Flaschenabfüllanlage, Abfüllanlage

Abfahrten: FR = 10:30-14:00-15:45 Uhr / GB = 14:30-16:00 Uhr

Reservierung empfohlen.

Veranstaltung in Partnerschaft mit dem Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts