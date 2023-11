Domaine la Guérine – Réveillon de la Saint-Sylvestre CD 60a Cabriès, 31 décembre 2023, Cabriès.

Cabriès,Bouches-du-Rhône

Cette année, le Domaine la Guérine satisfait tous les goûts ! Deux salles, deux ambiances et cotillons ! D’un côté Zindo, artiste aux multiples talents : saxophoniste, pianiste et guitariste. De l’autre, DJ Nico, avec une playlist variée allant des années.

2023-12-31 19:30:00 fin : 2024-01-01 . EUR.

CD 60a Domaine la Guérine

Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, Domaine la Guérine has something for everyone! Two halls, two atmospheres and party time! On one side, Zindo, a multi-talented artist: saxophonist, pianist and guitarist. On the other, DJ Nico, with a varied playlist ranging from the

Este año, el Domaine la Guérine tiene algo para todos los gustos Dos salas, dos ambientes y mucha fiesta Por un lado, Zindo, artista polifacético: saxofonista, pianista y guitarrista. Por otro, DJ Nico, con una lista de reproducción variada que va desde el

Dieses Jahr stellt die Domaine la Guérine jeden Geschmack zufrieden! Zwei Säle, zwei Stimmungen und Cotillons! Auf der einen Seite Zindo, ein Künstler mit vielen Talenten: Saxophonist, Pianist und Gitarrist. Auf der anderen Seite DJ Nico mit einer abwechslungsreichen Playlist, die von den 1920er Jahren bis zu den 1960er Jahren reicht

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence